Великобритания заявила о готовности «заплатить за Brexit» 40 млрд евро

Источник: БЕЛТА

По так называемому «счету за Brexit» наконец-то появилась ясность. Британские чиновники заявили, что после того как была озвучена конкретная цифра — 36 млрд фунтов стерлингов, или около 40 млрд евро, наметился выход из тупика, в который зашел переговорный процесс.

Вместе с тем отмечается, что Великобритании готова внести данную сумму, только если ЕС зачтет ее в качестве одного из условий будущего договора, включая торговое соглашение.