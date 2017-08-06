Великобритания заявила о готовности «заплатить за Brexit» 40 млрд евро
Британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве заявили о готовности страны заплатить 40 млрд евро в счет погашения финансовых обязательств по выходу из Евросоюза.
Британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве заявили о готовности страны заплатить 40 млрд евро в счет погашения финансовых обязательств по выходу из Евросоюза.
По так называемому «счету за Brexit»
Вместе с тем отмечается, что Великобритании готова внести данную сумму, только если ЕС зачтет ее в качестве одного из условий будущего договора, включая торговое соглашение.
Напомним, еще в мае заявлялось о том, что официальный Брюссель выдвинул требование о выплате 100 млрд евро в рамках выполнения ранее взятых на себя Британией обязательств. Окончательный «счет» пока так и не был предъявлен, однако эксперты уверены, что он будет колебаться в пределах от 60 до 100 млрд евро.