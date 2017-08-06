Трамп заявил, что напряженно работает во время отпуска
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп утверждает, что напряженно работает во время отпуска в принадлежащем ему
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп утверждает, что напряженно работает во время отпуска в принадлежащем ему
«Я работаю в Бедминстере, штат
Президент США отправился в 17-дневный «рабочий отпуск» в пятницу. Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет работать на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования и что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.