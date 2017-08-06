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03:29 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что напряженно работает во время отпуска

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп утверждает, что напряженно работает во время отпуска в принадлежащем ему гольф-клубе.

Источник: Reuters

«Я работаю в Бедминстере, штат Нью-Джерси, в то время как в Белом доме идет давно запланированный ремонт. Это не отпуск — встречи и звонки!» — написал Трамп в Twitter.

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Президент США отправился в 17-дневный «рабочий отпуск» в пятницу. Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет работать на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования и что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.

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