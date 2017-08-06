Они больше не оденутся как хотят: Эрдоган ввел дресс-код для террористов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вводит
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вводит
Как сообщает агентство Reuters, такое решение президент Турции принял после того, как три недели назад один из подозреваемых явился в суд в футболке с надписью Hero (Герой).
«Они больше не будут одеваться, как хотят», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Сообщается, что подозреваемые в причастности к попытке госпереворота смогут предстать перед судом только в комбинезоне. Для подозреваемых в терроризме будут созданы специальные брюки и куртки.
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.