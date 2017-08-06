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07:52 (мск), источник: Nur.kz

Они больше не оденутся как хотят: Эрдоган ввел дресс-код для террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вводит дресс-код для подозреваемых в терроризме или причастности к прошлогодней попытке госпереворота. Теперь им предстоит предстать перед судом в костюмах темно-миндального цвета, передает телеканал НТВ.

Источник: Nur.kz

Как сообщает агентство Reuters, такое решение президент Турции принял после того, как три недели назад один из подозреваемых явился в суд в футболке с надписью Hero (Герой).

«Они больше не будут одеваться, как хотят», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что подозреваемые в причастности к попытке госпереворота смогут предстать перед судом только в комбинезоне. Для подозреваемых в терроризме будут созданы специальные брюки и куртки.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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