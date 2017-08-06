Они больше не оденутся как хотят: Эрдоган ввел дресс-код для террористов

Источник: Nur.kz

Как сообщает агентство Reuters, такое решение президент Турции принял после того, как три недели назад один из подозреваемых явился в суд в футболке с надписью Hero (Герой).

«Они больше не будут одеваться, как хотят», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что подозреваемые в причастности к попытке госпереворота смогут предстать перед судом только в комбинезоне. Для подозреваемых в терроризме будут созданы специальные брюки и куртки.