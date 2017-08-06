В Германии предложили оставить вопрос Крыма до улучшения отношений с Россией

Источник: Reuters

«Мы должны найти выход из тупиковой ситуации», — заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к «долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время».

Читайте также Минэнерго отреагировало на новые санкции ЕС в связи с делом Siemens

По словам политика, крымский вопрос следует «заморозить», чтобы обеспечить продвижение в отношениях с Россией по другим направлениям. От этого, а также постепенного ослабления санкций против РФ, считает он, в определенной степени зависят безопасность и процветание всей Европы.

В то же время, координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию в Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме, напомнив, что по этой проблеме в ЕС была выработана единая позиция.

Эрлер посоветовал Линднеру «также придерживаться этой договоренности».