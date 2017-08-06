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06:52 (мск), источник: Интерфакс

В Германии предложили оставить вопрос Крыма до улучшения отношений с Россией

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой.

Источник: Reuters

«Мы должны найти выход из тупиковой ситуации», — заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к «долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время».

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По словам политика, крымский вопрос следует «заморозить», чтобы обеспечить продвижение в отношениях с Россией по другим направлениям. От этого, а также постепенного ослабления санкций против РФ, считает он, в определенной степени зависят безопасность и процветание всей Европы.

В то же время, координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию в Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме, напомнив, что по этой проблеме в ЕС была выработана единая позиция.

Эрлер посоветовал Линднеру «также придерживаться этой договоренности».

«Общий европейский подход является важным, особенно в условиях, когда президент Трамп отошел от единого подхода Запада (к России — ИФ)», — подчеркнул координатор германского правительства.

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