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12:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Горьковская железная дорога является ключевым звеном транспортной инфраструктуры страны», — Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем железнодорожника.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые работники железнодорожного транспорта! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Транспортно-логистический комплекс Нижегородской области — один из важнейших в нашей стране, и железные дороги всегда занимали в нем ведущее место. Стальная магистраль Москва — Нижний Новгород имеет давнюю и славную историю. Ставшая пятой в Российской империи, она приняла первых пассажиров 155 лет назад. А за полтора столетия пережила поистине беспрецедентные изменения, став составной частью знаменитого Транссиба. В наши дни Горьковская железная дорога является ключевым звеном транспортной инфраструктуры страны, обеспечивая оперативную, качественную доставку людей и грузов по всем направлениям: с севера на юг и с запада на восток. Ее бесперебойная и безупречная работа является одним из гарантов и необходимых условий успешного социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности всего государства», — говорится в поздравлении.

«Стабильность деятельности компании обеспечивает сегодня слаженная и ответственная команда настоящих профессионалов — от руководителей до специалистов. От их желания и умения трудиться, от бдительности, грамотности и внимательного отношения к людям зависит жизнь и здоровье миллионов пассажиров, сохранение перевозимых грузов. В этот праздничный день желаю всем работникам здоровья, благополучия, оптимизма, новых трудовых свершений и побед!» — сказано в поздравлении.

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