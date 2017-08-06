«Горьковская железная дорога является ключевым звеном транспортной инфраструктуры страны», — Валерий Шанцев

«Уважаемые работники железнодорожного транспорта! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Транспортно-логистический комплекс Нижегородской области — один из важнейших в нашей стране, и железные дороги всегда занимали в нем ведущее место. Стальная магистраль Москва — Нижний Новгород имеет давнюю и славную историю. Ставшая пятой в Российской империи, она приняла первых пассажиров 155 лет назад. А за полтора столетия пережила поистине беспрецедентные изменения, став составной частью знаменитого Транссиба. В наши дни Горьковская железная дорога является ключевым звеном транспортной инфраструктуры страны, обеспечивая оперативную, качественную доставку людей и грузов по всем направлениям: с севера на юг и с запада на восток. Ее бесперебойная и безупречная работа является одним из гарантов и необходимых условий успешного социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности всего государства», — говорится в поздравлении.