«Горьковская железная дорога является ключевым звеном транспортной инфраструктуры страны», — Валерий Шанцев
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем железнодорожника.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем железнодорожника.
«Уважаемые работники железнодорожного транспорта! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
«Стабильность деятельности компании обеспечивает сегодня слаженная и ответственная команда настоящих профессионалов — от руководителей до специалистов. От их желания и умения трудиться, от бдительности, грамотности и внимательного отношения к людям зависит жизнь и здоровье миллионов пассажиров, сохранение перевозимых грузов. В этот праздничный день желаю всем работникам здоровья, благополучия, оптимизма, новых трудовых свершений и побед!» — сказано в поздравлении.