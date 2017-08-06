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11:41 (мск), источник: ТАСС

Лавров проводит встречу с Чавушоглу

Главы МИД РФ и Турции планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку дня.

Источник: AP 2017

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в воскресенье переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Перед встречей министры тепло поприветствовали друг друга, пожав руки.

Ожидается, что главы МИД РФ и Турции обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку дня, включая ситуацию в Сирии.

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