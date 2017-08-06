Лавров проводит встречу с Чавушоглу
Главы МИД РФ и Турции планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку дня.
Главы МИД РФ и Турции планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку дня.
МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в воскресенье переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Перед встречей министры тепло поприветствовали друг друга, пожав руки.
Ожидается, что главы МИД РФ и Турции обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку дня, включая ситуацию в Сирии.