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13:19 (мск), источник: Sputnik.md

Додон до конца 2017 года посетит Брюссель

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен до конца 2017 года отправиться с рабочим визитом в Брюссель.

Источник: Sputnik.md

В facebook, на своей официальной странице, Додон также повторно пригласил вице-председателя Еврокомиссии Федерику Могерини совершить визит в Молдову.

Президент рассказал, что встретил Могерини в Тегеране на церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

«В ходе состоявшегося диалога мы обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Молдовы», — написал Додон.

Он отметил, что поблагодарил Могерини за оказанную поддержку со стороны ЕС для проведения реформ в Молдове.

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