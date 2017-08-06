Додон до конца 2017 года посетит Брюссель
КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен до конца 2017 года отправиться с рабочим визитом в Брюссель.
КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен до конца 2017 года отправиться с рабочим визитом в Брюссель.
В facebook, на своей официальной странице, Додон также повторно пригласил
Президент рассказал, что встретил Могерини в Тегеране на церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.
«В ходе состоявшегося диалога мы обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Молдовы», — написал Додон.
Он отметил, что поблагодарил Могерини за оказанную поддержку со стороны ЕС для проведения реформ в Молдове.