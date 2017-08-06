Член Конгресса пообещала объявить импичмент Путину

Источник: AP 2017

Член палаты представителей конгресса США Максин Уотер перепутала президента России Владимира Путина с вице-президентом Майком Пенсом и заявила, что объявит импичмент российскому лидеру. Эту ошибку член конгресса допустила на программе «The View» на канале ABC, сообщает издание The Washington Free Beacon.

Ведущая спросила у Уотер, которая часто призывала к импичменту президента Дональда Трампа, будет ли Пенс лучше исполнять свои обязанности в качестве лидера страны.

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«Когда мы закончим с Трампом, мы возьмемся за Путина. Он следующий», — сказала член конгресса. «Путин или Пенс?», — переспросила ведущая. «О, Пенс», — поправила себя она.

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В середине июля сообщалось, что два конгрессмена от демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин, подготовили документ об отстранении от должности Трампа. Как заявил Шерман, он хочет, чтобы вопрос об импичменте президенту был обсужден в комитете по юридическим вопросам палаты представителей. «Каждый день весь мир шокируют примеры непрофессионального подхода действующего президента. Невежество вкупе с нежеланием учиться, неумение совладать с собственными эмоциями чрезвычайно опасны для страны», — сказал представитель демократической партии.