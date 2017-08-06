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13:27 (мск), источник: РБК

Член Конгресса пообещала объявить импичмент Путину

Член Конгресса США пообещала объявить импичмент Владимиру Путину. Как выяснилось, она перепутала российского президента с Майком Пенсом.

Источник: AP 2017

Член палаты представителей конгресса США Максин Уотер перепутала президента России Владимира Путина с вице-президентом Майком Пенсом и заявила, что объявит импичмент российскому лидеру. Эту ошибку член конгресса допустила на программе «The View» на канале ABC, сообщает издание The Washington Free Beacon.

Ведущая спросила у Уотер, которая часто призывала к импичменту президента Дональда Трампа, будет ли Пенс лучше исполнять свои обязанности в качестве лидера страны.

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«Когда мы закончим с Трампом, мы возьмемся за Путина. Он следующий», — сказала член конгресса. «Путин или Пенс?», — переспросила ведущая. «О, Пенс», — поправила себя она.

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В середине июля сообщалось, что два конгрессмена от демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин, подготовили документ об отстранении от должности Трампа. Как заявил Шерман, он хочет, чтобы вопрос об импичменте президенту был обсужден в комитете по юридическим вопросам палаты представителей. «Каждый день весь мир шокируют примеры непрофессионального подхода действующего президента. Невежество вкупе с нежеланием учиться, неумение совладать с собственными эмоциями чрезвычайно опасны для страны», — сказал представитель демократической партии.

Шерман отметил, что ранее он много лет работал с Пенсом в Конгрессе. Демократ подчеркнул, что он будет выступать за то, чтобы Пенс стал президентом США. В Белом доме на планы двух конгрессменов заявили, что они играют в политическую игру, которая выглядит смешно.

Комментарии
7
Роман П
Помниться во время грузинско-абхазского конфликта америкосы подумали что Россия напала на их штат Джорджия! Т.е. они даже не знают о существовании Джорджии (Грузии). У них наверное географию не преподают!?
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Елена Гольмгрен
С такими членами конгресса Америка все-таки себя угробит. Поскорее бы. А эта Максин Уотер отсобо отличается умом и сообразительностью.Умом и сообразительностью....
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Rote Kapelle
))Таких членов (клоунов) Конгрессов и у нас хоть отбавляй, к примеру в Татарстане !)) На днях целую вакханалию провели, не хотят быть равными среди равных, хотят иметь собственного президента, да ещё на подмогу вызвали загранишных татар (турыстов) диктовать нам свои условия !))
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