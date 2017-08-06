Член Конгресса пообещала объявить импичмент Путину
Член Конгресса США пообещала объявить импичмент Владимиру Путину. Как выяснилось, она перепутала российского президента с Майком Пенсом.
Член Конгресса США пообещала объявить импичмент Владимиру Путину. Как выяснилось, она перепутала российского президента с Майком Пенсом.
Член палаты представителей конгресса США Максин Уотер перепутала президента России Владимира Путина с
Ведущая спросила у Уотер, которая часто призывала к импичменту президента Дональда Трампа, будет ли Пенс лучше исполнять свои обязанности в качестве лидера страны.
«Когда мы закончим с Трампом, мы возьмемся за Путина. Он следующий», — сказала член конгресса. «Путин или Пенс?», — переспросила ведущая. «О, Пенс», — поправила себя она.
В середине июля сообщалось, что два конгрессмена от демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин, подготовили документ об отстранении от должности Трампа. Как заявил Шерман, он хочет, чтобы вопрос об импичменте президенту был обсужден в комитете по юридическим вопросам палаты представителей. «Каждый день весь мир шокируют примеры непрофессионального подхода действующего президента. Невежество вкупе с нежеланием учиться, неумение совладать с собственными эмоциями чрезвычайно опасны для страны», — сказал представитель демократической партии.
Шерман отметил, что ранее он много лет работал с Пенсом в Конгрессе. Демократ подчеркнул, что он будет выступать за то, чтобы Пенс стал президентом США. В Белом доме на планы двух конгрессменов заявили, что они играют в политическую игру, которая выглядит смешно.