СМИ узнали о попытке покушения на саудовского наследного принца

Источник: AFP 2017

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Попытка покушения на жизнь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда была совершена в Джедде, сообщает агентство FARS со ссылкой на информацию арабских СМИ.

По данным источников, покушение на наследника совершил один из саудовских принцев.

Сам Мухаммед бен Салман не пострадал, а принц, который хотел убить его, уже арестован.

Как отмечает FARS, недавние амбициозные решения Мухаммеда бен Салмана, а также его попытки сместить конкурентов вызвали гнев и беспокойство среди саудовских принцев.

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Местные СМИ сообщают, что король Саудовской Аравии Салман может уже в ближайшие пять месяцев отказаться от трона в пользу сына, которого он недавно официально сделал наследником. В ближайшее время он отправится в Марокко в отпуск, и в его отсутствие Мухаммед бен Салман будет исполнять обязанности короля, что станет для него своеобразной проверкой.

В середине июня король Саудовской Аравии объявил своего 31-летнего сына кронпринцем. До этого первым в очереди на саудовский престол был племянник короля Мухаммед бен Найеф бен Абдул-Азиз, занимавший посты главы МВД и заместителя премьер-министра.

Ранее СМИ сообщали, что король уже записал обращение, в котором объявляет о передаче власти сыну.