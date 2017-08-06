Источник: сирийская армия окружила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс

Источник: РИА Новости

«Армия и союзные силы взяли в окружение и сжимают кольцо вокруг города Ас-Сухна. Но в город пока не вошли, бои идут на окраинах, наступление продолжается», — рассказал собеседник агентства.

Ас-Сухна является последним значимым форпостом ИГ* на пути сирийской армии к осажденному городу Дейр-эз-Зор.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.

Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает удерживать позиции и даже предпринимает контратаки. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличии от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.