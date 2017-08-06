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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Более 150 тысяч французов подписали петицию против жены Макрона

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Более 150 тысяч французов подписали петицию против предоставления жене президента страны Брижит Макрон официального статуса первой леди, пишет издание Huffington Post.

Источник: РИА Новости

В ходе предвыборной кампании Эммануэль Макрон утверждал, что в случае победы его супруга будет играть «общественную роль», подчеркивая, что это «не будет оплачиваться из средств налогоплательщика». Сейчас вопрос о статусе первой леди направлен на рассмотрение Национальному собранию Франции, напоминает Huffington Post.

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В тексте петиции организатор кампании Тьерри Поль Валетт, возглавляющий общественное движение «Национальное равенство», подчеркнул, что у Брижит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника службы безопасности. По его мнению, этого вполне достаточно. «Не существует ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получать деньги из государственных средств», — считает он.

Текст петиции был размещен инициаторами кампании на сайте change.org. Документ, собравший на воскресенье более 150 тысяч подписей, адресован президенту Эммануэлю Макрону и главе правительства Эдуару Филиппу.

Комментарии
3
Игорь Смирнов
Да, вы правы, - кривой анализ мне в сб по суставам выдали, не с вами, слюнявыми обсуждать.. Но есть почва для размышлений..
С меня по акции, 2000 тыр за обследование, это им мало показалось, в вену полезли (+1500), потом на центрифуге якобы кровь "болтали",
Еще 54 тыр. вымогали, типа ты потом не нужен даже маме не будешь нужен с такими локтями...
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Игорь Смирнов
Некрасивая бабушка, мельтешит, рубль каждому за ущерб...
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Ольга Лысенко
Правильно Серебряков сказал , что депутаты и их дети на протяжении 50 лет должны жить , учиться и лечиться только в России .
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