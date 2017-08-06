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20:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Израиле могут закрыть вещание телеканала Al Jazeera

Израиль намерен закрыть представительство катарского телеканала Al Jazeera в Иерусалиме и отозвать аккредитацию его журналистов. Об этом агентству Reuters сообщил министр региональной кооперации и связи Израиля Аюб Кара.

Источник: AFP 2017

Планы Тель-Авива прекратить вещание катарского телеканала господин Кара обосновал тем, что телеканал поддерживает терроризм. Он пояснил, что сейчас израильские власти обсуждают изменения в законодательстве, которые официально позволят закрыть Al Jazeera.

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О намерении закрыть катарский офис телеканала в Иерусалиме ранее заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выразил недовольство тем, что Al Jazeera необъективно освещает ситуацию в районе Храмовой горы.

Напомним, беспорядки в этом районе Иерусалима начались в середине июля после того, как израильские власти ужесточили там меры безопасности. Это меры они приняли после совершенного нападения на израильских полицейских. В ответ Президент Палестины Махмуд Аббас приостановил контакты с Израилем. Позже правительство Израиля убрало металлодетекторы у входа на Храмовую гору.

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