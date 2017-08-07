Кубанская чиновница задекларировала 14 миллионов рублей дохода

Оказывается, она владеет 38 земельными участками, общей площадью около 600 гектаров, автомобилями Subaru Forester и Hyundai Galloper, четырьмя автомобилями «ГАЗ», «КАМАЗом», SDLG-погрузчиком, комбайном ACROS, семью тракторами, жилым домом в 204 кв. метра, охладительным цехом, двумя коровниками, двумя телятниками, котельной, кормоцехом, санпропускником, осеминаторской и нежилым зданием площадью примерно 230 кв. метров. А полученный за 2016 год доход составил примерно 14,4 млн рублей.

Причем из выложенного на сайте документа невозможно выяснить, владеет Оксана Васильевна всем этим богатством единолично либо с кем-то из членов семьи. В итоге пошла гулять информация «о самой богатой чиновнице из одного из самых бедных районов Кубани», а Оксана Варавина вмиг стала звездой интернета.

— На самом деле на меня оформлен дом и один из легковых автомобилей, а мой личный доход — это заработная плата, — сказала Варавина в беседе с корреспондентом «РГ». — Вся сельхозтехника и земля оформлены на мужа, который является индивидуальным предпринимателем. Я крайне удивлена, что информацию преподнесли в таком ракурсе.

Сейчас в ней разбирается надзорное ведомство. По предварительной информации, владельцем земли и техники действительно является супруг первого заместителя главы района. Сама чиновница в 2016 году заработала 680 тысяч рублей, а ее муж — свыше 13 миллионов. По словам самой чиновницы, супруг занялся фермерством в 2004 году, то есть когда она уже работала в администрации. Сейчас в собственности около 100 гектаров земли, остальная — в аренде.

Глава Новопокровского района Александр Сотников недоумевает, вся земля, как и имущество, дескать, задекларированы, с них платятся налоги, «поэтому не могу взять в толк, зачем было шумиху поднимать»?