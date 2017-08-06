Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Умеренные возлияния грозят ожирением
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Жду подлодки": СМИ о реакции на полет Порошенко на МиГ-29
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Путин выпустил мальков омуля
22:39 (мск), источник: РИА Новости

Дипломаты в национальных филиппинских рубашках взялись за руки на гала-ужине

Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с коллегами принял участие в официальном гала-ужине, которым завершился первый день форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Источник: РИА "Новости"

По традиции дипломаты, участвующие в мероприятии, меняют строгие костюмы на национальные одежды принимающей стороны. Специальный белый наряд с вертикальными красными вставками подошел по размеру главе внешнеполитического ведомства РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году на ужине в Лаосе, сшитая для Лаврова, рубашка оказалась мала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Польша - Германии: мы спасли вас от русских. Платите
Кремль: ситуация с Рогозиным хуже новых санкций США
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер РФ на санкции США
Минэнерго Украины допустило неготовность к транзиту газа
Сирийская армия захватила последний оплот ИГ в Хомсе
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России
Петицию против жены Макрона подписали более 150 тысяч французов
Израиль заявил о скором запрете Al Jazeera на работу в стране
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь