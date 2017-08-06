Дипломаты в национальных филиппинских рубашках взялись за руки на гала-ужине
Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с коллегами принял участие в официальном
Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с коллегами принял участие в официальном
По традиции дипломаты, участвующие в мероприятии, меняют строгие костюмы на национальные одежды принимающей стороны. Специальный белый наряд с вертикальными красными вставками подошел по размеру главе внешнеполитического ведомства РФ.
В прошлом году на ужине в Лаосе, сшитая для Лаврова, рубашка оказалась мала.