Польша готова принимать мигрантов из Европы, но не с Ближнего Востока

Источник: РИА Новости

«Польша открыта для миграции. В прошлом году, к примеру, мы выдали 1 267 000 виз украинцам. Половина из них была разрешением на трудоустройство. Таким образом, в Польше живет более 1 миллиона украинцев, потому что они работают в Польше. За первую половину этого года мы выдали более 750 тысяч виз украинцам. Так что мы открыты для миграции. Мы также открыты для миграции не только из Украины, но и из Белоруссии и других стран», — сказал он.

Ващиковский рассказал, что при этом Польша не хочет участвовать в программе ЕС по переселению мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.

«Но мы не хотим участвовать в обязательном процессе переселения мигрантов, приезжающих из стран Ближнего Востока и Африки. Мы не хотим выполнять решение Евросоюза, принятое в сентябре 2015 года. Во-первых, мы считаем, что это решение было принято незаконно, что оно не соответствует европейским договорам. Мы считаем, что это решение было неправильным, потому что мы не хотим создавать постоянно действующий механизм постоянного переселения мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока», — подчеркнул он.

По его словам, страны должны определять миграционную политику самостоятельно.

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«Процесс миграции должен регулироваться политикой страны. Это зависит от рынка труда и демографической ситуации. Если стране нужны мигранты из-за нехватки рабочей силы, она открывает рынок труда. Или если есть проблема с демографией. Например, многие европейские страны стареют. Население стран стареет. Поэтому они должны открываться для молодых людей из других стран, и они открываются. Это политика, которую определяет правительство той или иной страны. И правительство Польши регулирует политику миграции в соответствии с этими факторами, я имею в виду демографию и рынок труда», — сказал Ващиковский.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства.

Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.