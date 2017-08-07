Рогозин рассказал о планах по отмене льгот иностранным авиапроизводителям

Источник: AP 2017

«Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год. Это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing. Но уже в 2025 году, с учетом наших планов, мы будем выпускать уже 110 самолетов в год. Советский Союз выпускал 75 самолетов — мы будем выпускать 110. Это первое. Второе. Мы будем отменять льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям. Уже, считайте, с 2019 года. Первый наш самолет, мы надеемся, пойдет в серию. Это МС-21», — заявил Рогозин, уточнив, что самолет МС-21 будет дешевле своих зарубежных аналогов примерно на 20%.

Он добавил, что сейчас Россия тратит огромные деньги на покупку и лизинг иностранных самолетов. Помимо этого, теряет деньги, которые могла бы получать от налогов, уплаченных иностранными авиапроизводителями.

Инфографика Пассажирские самолеты нового поколения МС-21 Семейство пассажирских ближне-среднемагистральных самолетов МС-21.

«С 2013 года по нынешнее время мы закупили за рубежом 367 иностранных самолетов. Это Boeing и Airbus. Более того, в связи с тем, что наша промышленность не выпускала гражданские самолеты, для того, чтобы поддерживать свои, национальные, компании, мы иностранных производителей освобождали от НДС и от таможенных сборов… Это, получается, в год мы, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 миллиардов рублей», — отметил вице-премьер.

По его словам, дальше эта ситуация продолжаться не может.