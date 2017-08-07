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11:46 (мск), источник: РИА Новости

В Польше рассказали, почему не возобновляют соглашение о МПП с Россией

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Польши не возобновляют действие соглашения с РФ о малом приграничном передвижении (МПП) из соображений безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Источник: РИА Новости

«Да, мы остановили этот проект, мы остановили эту программу в прошлом году перед саммитом НАТО в Варшаве по причинам безопасности. По мнению министерства внутренних дел, которое принимало это решение, эти обстоятельства, связанные с вопросами безопасности, не изменились, поэтому наша политика по отмене малого приграничного передвижения сохраняется», — сказал Ващиковский.

По его словам, Варшава не видит каких-либо проблем для экономического сотрудничества с РФ, так как у многих жителей Калининградской области есть долгосрочные визы, позволяющие им пересекать польскую границу, делать покупки в Польше. «Так что мы пока не зафиксировали, не почувствовали экономических проблем», — отметил он.

Министр добавил, что большинство поляков, посещавших Калининград в рамках этого соглашения, делали это «только, чтобы купить дешевле бензин». «Все остальное они могут найти в Польше, на польском рынке по более низким ценам. Насколько я понимаю, поляки в регионах возле Калининграда покупали грузовики и автобусы только для того, чтобы перевозить топливо. Это было единственной причиной держать эту границу открытой», — добавил глава польского МИД.

Соглашение между правительствами РФ и Польши о порядке безвизового местного приграничного передвижения (МПП) вступило в силу в июле 2012 года. Под действие соглашения попадала вся Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Получив карточку в консульском учреждении, жители региона и приграничных польских районов могли без визы пересекать границу.

С 4 июля 2016 года Польша приостановила действие соглашений о порядке МПП из-за проведения саммита Североатлантического альянса и Всемирного дня молодежи. РФ в ответ также приостановила действие режима. В начале августа 2016 года Польша приняла решение пока не возобновлять режим приграничного передвижения с Калининградской областью.

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