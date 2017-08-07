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03:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ВГМИК утвердила график досрочного голосования на выборах в Думу Владивостока

В теризбиркомах голосование пройдет с 30 августа по 5 сентября, в участковых комиссиях — с 6 по 9 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия утвердила график досрочного голосования на грядущих выборах в Думу Владивостока. По решению горизбиркома, проголосовать досрочно в территориальных избирательных комиссиях граждане смогут с 30 августа по 5 сентября, в участковых избиркомах — с 6 по 9 сентября, сообщает ИА PrimaMedia.

График досрочного голосования был утвержден на заседании городской избирательной комиссии в пятницу, 4 августа.

Согласно ему, досрочное голосование на выборах депутатов Думы Владивостока будет организовано в территориальных и участковых избирательных комиссиях.

В теризбиркомах граждане смогут проголосовать досрочно в период с 30 августа по 5 сентября с 12.00 до 20.00.

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Участковые избирательные комиссии будут открыты для досрочного голосования в период с 6 по 9 сентября. 6,7 и 8 сентября голосование в них будет проходить с 12.00 до 20.00. В день, предшествующий единому дню голосования — 9 сентября, участковые избиркомы будут работать с 12.00 до 16.00.

Напомним, что 10 сентября текущего года Владивосток будет выбирать новый состав городской думы — 35 депутатов, которые следующие пять лет будут принимать важные для города решения и нормативные акты. Действующий созыв гордумы 20 июня утвердил дату выборов, тем самым положив начало избирательной кампании в представительный орган. Выборы во владивостокскую гордуму пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Это значит, что не менее 50% депутатов представительного органа муниципального образования, будут избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, то есть по партийным спискам. Таких мандатов на предстоящих выборах будет 18. Остальные депутаты гордумы будут избираться по одномандатным избирательным округам (всего 17 округов).

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