ВГМИК утвердила график досрочного голосования на выборах в Думу Владивостока

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия утвердила график досрочного голосования на грядущих выборах в Думу Владивостока. По решению горизбиркома, проголосовать досрочно в территориальных избирательных комиссиях граждане смогут с 30 августа по 5 сентября, в участковых избиркомах — с 6 по 9 сентября, сообщает ИА PrimaMedia.

График досрочного голосования был утвержден на заседании городской избирательной комиссии в пятницу, 4 августа.

Согласно ему, досрочное голосование на выборах депутатов Думы Владивостока будет организовано в территориальных и участковых избирательных комиссиях.

В теризбиркомах граждане смогут проголосовать досрочно в период с 30 августа по 5 сентября с 12.00 до 20.00.

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Участковые избирательные комиссии будут открыты для досрочного голосования в период с 6 по 9 сентября. 6,7 и 8 сентября голосование в них будет проходить с 12.00 до 20.00. В день, предшествующий единому дню голосования — 9 сентября, участковые избиркомы будут работать с 12.00 до 16.00.