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04:26 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о скорой отставке члена Комиссии ООН по правам человека в Сирии

Карла дель Понте заявила, что комиссия за пять лет не добилась никаких результатов.

Источник: AFP 2017

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Карла дель Понте — член Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии — написала письмо об отставке, которое намерена передать в ближайшие дни. Об этом она сама сообщила швейцарскому журналу Blick.

Свое решение об отставке она мотивировала бездеятельностью комиссии, полным отсутствием результатов ее работы.

Мы не добились абсолютно никаких успехов. Пять лет мы бились о стену.
Карла дель Понте
Член Комиссии ООН по правам человека в Сирии

Карла дель Понте сказала: «Я больше не могу быть членом комиссии, которая просто ничего не делает», — и отметила, что «страны в Совете безопасности ООН не хотят справедливости».

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Дель Понте ранее занимала должности прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии и трибунала по Руанде.

«Поверьте, таких преступлений, которые совершаются в Сирии, я не видела ни в Руанде, ни в бывшей Югославии. Мы думали, что мировое сообщество извлекло урок из событий в Руанде, но нет, оно ничему не научилось», — завила юрист.

По ее словам, сначала считалось, что «оппозиционеры в Сирии — это хорошие, а правительство — это плохие». Однако по истечении шести лет существования Комиссии по Сирии, которая была сформирована в 2013 году, выяснилось, что в Сирии нет «хороших», считает Карла дель Понте.

«В Сирии все плохие. Правительство Асада (президент Сирии Башар Асад — ИФ) совершает ужасающие преступления против человечности, применяет химическое оружие. А оппозиция целиком состоит из экстремистов и террористов», — считает она.

Комментарии
2
Иван Орлов
Это мужчина или женщина, не пойму..)
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Александр Петров
Чесно отслужила в сов.без. ООН Ниииичего не делала и ниииичиго не сделала.МолодеЦ!
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