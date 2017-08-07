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04:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Депутат Госдумы Сергей Тен рассчитал стоимость дороги на острове Ольхон

Стоимость строительства дороги на байкальском острове Ольхон от парома до посёлка Хужир длиной в 38 км составляет приблизительно 1,1−1,3 млрд рублей, если использовать завозные материалы.

Источник: Reuters

Дорогу реально построить не ранее 2019 года. Такой расчёт на своей странице в Фейбсуке сделал 6 августа 2017 года депутат Госдумы России, профессиональный дорожник Сергей Тен.

Напомним, расчёты стоимости дороги попросил губернатора Иркутской области Сергея Левченко сделать президент России Владимир Путин 4 августа на совещании, посвящённом развитию Байкальского региона. О строительстве дороги попросили главу государства жители острова во время прямой линии в июне.

Сергей Тен написал, что для расчёта стоимости работ по дороге 4 технической категории с асфальтобетонным покрытием необходимо по максимуму использовать существующее земляное полотно с минимальным объёмом земляных работ там, где это требуется. Вместо стандартного асфальтобетона депутат предлагает применить современную технологию ресайклирования, что значительно снизит расходы. «Данная технология позволяет на месте смешивать щебеночный слой с битумной эмульсией с добавлением цемента, — пишет депутат. — В расчеты включаем устройство двух слоев асфальта, что позволит обеспечить долговечность покрытия».

Сергей Тен отмечает, что весь объём материалов может быть заготовлен зимой, завезён по льду, что может существенно снизить затраты. Ближайшие карьеры, с которых можно брать щебеночные материалы, не нарушая действующего природоохранного законодательства на Байкальской природной территории, находятся на расстоянии примерно 160 км от дороги на Ольхоне, в Баяндаевском районе. Необходимо будет завезти не менее 130 тыс. кубометров щебня, считает депутат Госдумы.

«Выполнить поручение президента получится не ранее 2019 года, — резюмирует Сергей Тен. — Правительству Иркутской области необходимо разработать проектную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы — на это уйдёт не менее шести месяцев. Приступить к выполнению поставленной задачи в сентябре следующего года — наиболее реальные сроки».

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