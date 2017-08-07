Тиллерсон: США ответят на сокращение числа сотрудников американских дипмиссий в России
Об ответных мерах Вашингтона будет объявлено к 1 сентября, сообщил госсекретарь США.
Об ответных мерах Вашингтона будет объявлено к 1 сентября, сообщил госсекретарь США.
ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предупредил Россию об ответных мерах на высылку американских дипломатов, об этих действиях Вашингтона будет объявлено к 1 сентября. Об этом сообщило агентство AP.
Тиллерсон заявил, что США с прагматизмом смотрят на отношения с РФ, передает агентство Reuters. Кроме того, глава Госдепартамента выразил готовность работать с Москвой над разрешением проблем, отметив, что не стоит прекращать общение
Тиллерсон находится в Маниле, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН.
Ранее МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в