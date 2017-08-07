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06:39 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсон: США ответят на сокращение числа сотрудников американских дипмиссий в России

Об ответных мерах Вашингтона будет объявлено к 1 сентября, сообщил госсекретарь США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предупредил Россию об ответных мерах на высылку американских дипломатов, об этих действиях Вашингтона будет объявлено к 1 сентября. Об этом сообщило агентство AP.

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Тиллерсон заявил, что США с прагматизмом смотрят на отношения с РФ, передает агентство Reuters. Кроме того, глава Госдепартамента выразил готовность работать с Москвой над разрешением проблем, отметив, что не стоит прекращать общение из-за одного вопроса.

Тиллерсон находится в Маниле, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН.

Ранее МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Комментарии
4
Александр Сухоногов
Ни шагу на зад! Ни каких компромиссов. Запретить поставки пиндосам двигателей для ихних космических кораблей. Поднять вопрос шельфа (подарка от Шеварднадзе), отработать вопрос размещения ВБ на о.Куба.
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Иван Петров
Россия с прагматизмом смотрит на отношения с СГА, но на ответ приготовят свой ответ ответу.
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Аркадий Резепов
" Ты, виноват лишь в том,что хочется мне кушать."
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