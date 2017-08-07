Арбитраж принял иск о возможном банкротстве Виктора Зубарева
Заседание намечено на 20 сентября.
Заседание намечено на 20 сентября.
Арбитражный суд Красноярского края принял к производству заявление о банкротстве депутата Госдумы Виктора Зубарева. Согласно информации с официального сайта инстанции, иск будет рассмотрен 20 сентября.
Впервые о возможном банкротстве Зубарева стало известно 29 июля, когда соответствующее заявление подал Сбербанк. Известно, что размер требований составляет 198,3 млн рублей.
Долг связан с покупкой торгового комплекса «КрасТЭЦ», которую осуществлял бизнесмен и
Ранее Зубарев заявлял корреспонденту Sibnovosti.ru, что информация о возможном банкротстве стала для него неожиданной. Депутат подчеркивал, что «ничего у Сбербанка не занимал и ничего ему не должен». Позже «КоммерсантЪ» отмечал, что Зубарев назвал предъявленный иск ошибкой банка, которая нанесла ему «политический ущерб».
Добавим, в июле стало известно, что Российский аукционный дом выставил на продажу площади в «КрасТЭЦ», которые находились в залоге у Сбербанка. Стоимость лота составила 464 млн рублей.
Фото: er.ru.