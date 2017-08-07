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06:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитраж принял иск о возможном банкротстве Виктора Зубарева

Заседание намечено на 20 сентября.

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству заявление о банкротстве депутата Госдумы Виктора Зубарева. Согласно информации с официального сайта инстанции, иск будет рассмотрен 20 сентября.

Впервые о возможном банкротстве Зубарева стало известно 29 июля, когда соответствующее заявление подал Сбербанк. Известно, что размер требований составляет 198,3 млн рублей.

Долг связан с покупкой торгового комплекса «КрасТЭЦ», которую осуществлял бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Сергей Блинов. Зубарев выступил поручителем при получении Блиновым кредита для приобретения ТК. Согласно базе данных «СПАРК», депутат вместе с бизнесменом владел долями в ТК «КрасТЭЦ» и компании «УКТК». Напомним, Сергей Блинов умер в марте этого года.

Ранее Зубарев заявлял корреспонденту Sibnovosti.ru, что информация о возможном банкротстве стала для него неожиданной. Депутат подчеркивал, что «ничего у Сбербанка не занимал и ничего ему не должен». Позже «КоммерсантЪ» отмечал, что Зубарев назвал предъявленный иск ошибкой банка, которая нанесла ему «политический ущерб».

Добавим, в июле стало известно, что Российский аукционный дом выставил на продажу площади в «КрасТЭЦ», которые находились в залоге у Сбербанка. Стоимость лота составила 464 млн рублей.

Фото: er.ru.

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