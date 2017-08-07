Абаев высказался о личном отношении к ЛГБТ-сообществу

На выходных в Стокгольме состоялся гей-прайд, на котором впервые прошла колонна участников из Центральной Азии.

Над марширующими развевались шесть казахстанских флагов.

Абаев ответил на вопрос о своем личном отношении к сообществу ЛГБТ. «Это вопрос личного выбора каждого человека. Я его не поощряю и не осуждаю», — сказал министр.

Министр также добавил, что не считает неправомерным факт появления флага Казахстана на гей-параде, при условии, что «за кадром» не нарушались законы о государственной символике.

Кроме того, Абаев заметил, что его ранний комментарий о внутреннем возмущении неправильно трактовали.

«В своем ответе на вопрос депутата я имел ввиду, что каждый вправе выражать свое собственное мнение по этому поводу, и если оно является негативным, то никто не воспрещает высказывать возмущение в интернете или СМИ», — пояснил министр.

Напомним, Абаев высказывался о ситуации с флагами Казахстана на гей-параде в Нью-Йорке.