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08:11 (мск), источник: Nur.kz

Абаев высказался о личном отношении к ЛГБТ-сообществу

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев высказался о своей позиции касательно ЛГБТ, сообщает Kok.team.

На выходных в Стокгольме состоялся гей-прайд, на котором впервые прошла колонна участников из Центральной Азии.

Над марширующими развевались шесть казахстанских флагов.

Абаев ответил на вопрос о своем личном отношении к сообществу ЛГБТ. «Это вопрос личного выбора каждого человека. Я его не поощряю и не осуждаю», — сказал министр.

Министр также добавил, что не считает неправомерным факт появления флага Казахстана на гей-параде, при условии, что «за кадром» не нарушались законы о государственной символике.

Кроме того, Абаев заметил, что его ранний комментарий о внутреннем возмущении неправильно трактовали.

«В своем ответе на вопрос депутата я имел ввиду, что каждый вправе выражать свое собственное мнение по этому поводу, и если оно является негативным, то никто не воспрещает высказывать возмущение в интернете или СМИ», — пояснил министр.

Напомним, Абаев высказывался о ситуации с флагами Казахстана на гей-параде в Нью-Йорке.

«Я думаю, в принципе, обычная практика такова, что, если это из ряда вон выходящая ситуация — у нас есть посольства, дипломатические представительства, которые могут заявить в стране пребывания свое возмущение тем, чтобы местные органы, в том числе и правопорядка приняли соответствующие меры в стране. Мы соответственно здесь как госорган, как нам реагировать? Кроме как внутреннего возмущения сейчас в правовом поле другого статуса не вижу. Другой вопрос, что, наверное, общество должно тоже сказать свое возмущение по этому поводу», — прокомментировал министр.

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