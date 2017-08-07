Абаев высказался о личном отношении к ЛГБТ-сообществу
Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев высказался о своей позиции касательно ЛГБТ, сообщает Kok.team.
Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев высказался о своей позиции касательно ЛГБТ, сообщает Kok.team.
На выходных в Стокгольме состоялся
Над марширующими развевались шесть казахстанских флагов.
Абаев ответил на вопрос о своем личном отношении к сообществу ЛГБТ. «Это вопрос личного выбора каждого человека. Я его не поощряю и не осуждаю», — сказал министр.
Министр также добавил, что не считает неправомерным факт появления флага Казахстана на
Кроме того, Абаев заметил, что его ранний комментарий о внутреннем возмущении неправильно трактовали.
«В своем ответе на вопрос депутата я имел ввиду, что каждый вправе выражать свое собственное мнение по этому поводу, и если оно является негативным, то никто не воспрещает высказывать возмущение в интернете или СМИ», — пояснил министр.
Напомним, Абаев высказывался о ситуации с флагами Казахстана на
«Я думаю, в принципе, обычная практика такова, что, если это из ряда вон выходящая ситуация — у нас есть посольства, дипломатические представительства, которые могут заявить в стране пребывания свое возмущение тем, чтобы местные органы, в том числе и правопорядка приняли соответствующие меры в стране. Мы соответственно здесь как госорган, как нам реагировать? Кроме как внутреннего возмущения сейчас в правовом поле другого статуса не вижу. Другой вопрос, что, наверное, общество должно тоже сказать свое возмущение по этому поводу», — прокомментировал министр.