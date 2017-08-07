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08:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

На пост главы Вихоревки «Единая Россия» выдвинет местного железнодорожника

Кандидатом на пост главы Вихоревки Братского района, досрочные выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, от партии «Единая Россия» стал начальник Вихоревского депо Восточно-Сибирской железной дороги Денис Шпаков.

Источник: Reuters

Как сообщает 7 августа пресс-служба ИРО ЕР, он победил на предварительном голосовании, которое провела партия, набрал наибольшее количество голосов среди трёх претендентов.

Официально пока выдвинулись два кандидата. Братское районное отделение ЛДПР назвало своим кандидатом индивидуального предпринимателя, депутата районной думы Олега Гонохова. Региональное отделение «Партии роста» — заместителя начальника Вихоревского центра организации работы железнодорожной станции ВСЖД Николая Дружинина.

Напомним, предыдущий глава Вихоревки Геннадий Пуляев был 10 мая отрешён от должности губернатором Иркутской области Сергеем Левченко из-за многолетних проблем с обеспечением тепла в городе. В июле Верховный суд России оставил это решение в силе.

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