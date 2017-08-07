На пост главы Вихоревки «Единая Россия» выдвинет местного железнодорожника
Кандидатом на пост главы Вихоревки Братского района, досрочные выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, от партии «Единая Россия» стал начальник Вихоревского депо
Кандидатом на пост главы Вихоревки Братского района, досрочные выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, от партии «Единая Россия» стал начальник Вихоревского депо
Как сообщает 7 августа
Официально пока выдвинулись два кандидата. Братское районное отделение ЛДПР назвало своим кандидатом индивидуального предпринимателя, депутата районной думы Олега Гонохова. Региональное отделение «Партии роста» — заместителя начальника Вихоревского центра организации работы железнодорожной станции ВСЖД Николая Дружинина.
Напомним, предыдущий глава Вихоревки Геннадий Пуляев был 10 мая отрешён от должности губернатором Иркутской области Сергеем Левченко