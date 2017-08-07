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08:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Необдуманное «перекраивание» водоохранной зоны Байкала грозит протестами

На сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тыс. км2.

Источник: Reuters

Определение новых границ водоохранной зоны (ВЗ) озера Байкал должно произойти с учётом мнения местных жителей и экологов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов.

«Иначе нас ждет очередная серия протестов, как это было несколько лет назад, когда вводилось новое водоохранное зонирование, которое сейчас решили отменить», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в Минприроды РФ, границу водоохранной зоны Байкала скорректируют на основе предложений Российской академии наук. Проект изменений в распоряжение правительства России об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера направлен на согласование главам Бурятии и Иркутской области.

По данным министерства, предлагаемые изменения «позволят установить границы водоохраной зоны с учётом научно-обоснованного подхода к определению её ширины с использованием ландшафтно-гидрологического метода и технологии ландшафтного планирования территории, предложенного учёными».

«Новая граница водоохранной зоны озера Байкал позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности», — прокомментировал глава Минприроды России Сергей Донской.

По его словам, внесение изменений не повлечет и снижения режима охраны озера «в силу жёстких запретов на осуществление отдельных видов деятельности в границах центральной экологической зоны Байкала».

«Нельзя забывать, что озеро Байкал является уникальным объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и поэтому наиболее оптимальным вариантом могло бы быть следование рекомендации Комитета Всемирного наследия: сначала провести стратегическую экологическую оценку текущей ситуации и планов развития байкальского региона, а затем уже приступать к перекраиванию водоохранной зоны», — подытожил Колотов.

Эколог, представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева подчеркнула, что сокращение водоохраной зоны Байкала всё равно не позволит развивать какие-либо опасные производства на берегу уникального озера.

«До выхода пресловутого распоряжения правительства РФ от 05.03.2015 N 368 “Об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал” и постановления правительства РФ от 20.01.2016 N 11 “О внесении изменений в Правила установления рыбоохранных зон” ширина водоохранной зоны Байкала была 500 м, и все основные ограничения в пределах ЦЭЗ БПТ (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории — прим. ИА REGNUM) действовали, включая запрет на размещение опасных отходов и другие», — объяснила Наталья Тумуреева.

Она напомнила, что границы ЦЭЗ БПТ были утверждены распоряжением правительства в 2006 году, там указаны координаты узловых точек. Сейчас же ВЗ практически совпадает с ЦЭЗ по данным распоряжениям: «То есть это огромная территория, где соблюдать законодательство (ограничения ВЗ) практически невозможно, чего собственно и не делается. По моему мнению, ситуация не изменится, потому что бюджет республики никогда не “вытянет” все эти ограничения. Если ВЗ сократят, то уже будет проще наладить систему контроля на этой территории. Например, это коснётся того же проезда автомобилей. Как запретить людям, живущим в сегодняшней ВЗ, ездить только по асфальтированным дорогам, которых там нет? Стоянка автомобилей тоже запрещена в ВЗ, то есть автомобиль нужно оставить на расстоянии 50−80 км и идти пешком. И чисто логически — зачем делать ВЗ такой огромной, если всё равно там никогда не будут выполнены все ограничения?».

«Нужно понимать, что ограничения, которые есть в ЦЭЗ, даже при сокращении ВЗ не позволят развивать какие-либо опасные производства на берегу Байкала. То есть не нужно бояться, что сокращение ВЗ приведет к тому, что на берегах станут разрабатывать полезные ископаемые и строить заводы, ведь ЦЭЗ не сократится. Мы, как общественная организация, будем помогать надзорным органам следить за соблюдением природоохранного законодательства. Но, так как этот вопрос всё-таки очень сложен, многогранен и многим непонятен, а также касается непосредственно людей, живущих на берегу Байкала, то по нему просто необходимо провести общественные слушания. Выслушать все стороны, а только потом принимать решение», — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

Справка: на сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тыс. км2, в её границах расположено 159 населённых пунктов с населением порядка 128,4 тыс. человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций. В её границах проходит порядка 540 км дорог без твердого покрытия.

«В связи с распространением водоохранной зоны на территории населенных пунктов с различными объектами инфраструктуры, необходимо скорректировать её границы. Принятие указанного распоряжения правительства Российской Федерации позволит обеспечить устранение сложностей, связанных с движением транспортных средств, размещением кладбищ и мест размещения твердых коммунальных отходов», — подытожили в Минприроды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости решения проблемы природоохранной зоны Байкала заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе ежегодной прямой линии жители острова Ольхон на Байкале пожаловались главе государства на жёсткие ограничения природоохранного законодательства, которые усложняют им жизнь.

Напомним, 4 августа 2017 года президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Бурятию. Он посетил Байкальский природный заповедник в посёлке Танхой, осмотрел выставку визит-центра «Байкал заповедный» и принял участие в запуске молоди байкальского омуля, провёл рабочие совещания по теме экологии Байкала и по проблемам лесных пожаров.

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