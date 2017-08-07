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11:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителей Иркутской области и Бурятии зовут спланировать будущее Байкальского региона

С 7 по 10 сентября 2017 года на берегу пролива Малое Море на Байкале будет реализован проект «Форсайт-Кэмп». Его участники — ведущие российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, деятели науки, бизнеса и общественных организаций — спроектируют образ будущего Байкальского региона до 2035 года, а также разработают планы. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник: Reuters

«Совместно с профессиональными экспертами мы попытаемся заглянуть в будущее и, исходя из этого, определить решения, которые необходимо принимать уже сейчас, — отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. — Нам необходимо выработать действенный формат коллективной коммуникации между предпринимателями, представителями власти, институтами развития, экспертами, учеными, в ходе которого определятся стратегические направления, новые технологии, сценарии и проекты, способные принести прорывные результаты в экономике и социальной сфере».

По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, проведенный в регионе форсайт станет одним из инструментов и дополнительным механизмом для определения приоритетных направлений экономики, которые помогут сформировать план мероприятий для реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года. Участники делятся на тематические рабочие группы. На Байкальском форсайте это будут: индустрия здоровья, лекарственное растениеводство, фармацевтика, агробиотехнологии, индустрия питания, индустрия красоты, туризм, образование и наука, экология и эко-скиллс, культурная идентичность, среда обитания, цифровая экономика. Главная цель — сформировать образ будущего Байкальского региона с опорой на внутренние ресурсы региона и его уникальные особенности.

«Сначала вместе мы выработаем образ будущего территории, который мы бы хотели воплотить в жизнь. Затем разработаем конкретные дорожные карты в различных отраслях, как мы будем поэтапно двигаться к этому будущему. Более того, в рамках кэмпа мы сформируем команды, которые будут эти дорожные карты реализовывать, а также пропишем роль каждого из ее участников. Мы призываем всех, кто обладает экспертными знаниями и желанием внести свой вклад в проектирование будущего Байкальского региона, присоединиться», — пояснил Роман Ищенко, лидер проекта, председатель делового клуба «Байкальские стратегии».

Программа мероприятия основывается на методике RapidForesight — интеллектуальной технологии совместного проектирования будущего и договоренности о его реализации. Для участия в «Форсайт-Кэмпе» необходимо пройти регистрацию до 12 августа включительно на платформе leader-id.ru.

Справка. «Форсайт-навигация» — проект Агентства стратегических инициатив, основанный на системе коллективного экспертного прогнозирования и проектирования экономически и общественно значимых стратегий развития регионов. В 2017 году эксперты АСИ отобрали восемь лучших заявок, в число которых вошел совместный проект кэмпа Бурятии и Иркутской области. Итоги «Форсайт-навигации» подведут 3—7 ноября в Екатеринбурге в рамках деловой программы Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillsHi-Tech.

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