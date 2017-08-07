На вопросы молодых хабаровчан ответит вице-мэр города

Источник: Агентство «Москва»

Такое мероприятие впервые пройдет в краевой столице. Участие в нем примут представители творческих коллективов, студенческих советов и лидеры волонтерского движения. Также приглашены китайские студенты, которые учатся в Хабаровске, и молодежная делегация из Японии.

Активисты соберутся в кафе Helicopter. Они смогут задать вопросы вице-мэру, рассказать об актуальных проблемах современной молодежи, поделиться своими идеями. Во время мероприятия будут награждены участники и организаторы фестиваля «Кварталы».