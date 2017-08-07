На вопросы молодых хабаровчан ответит вице-мэр города
11 августа
11 августа
Такое мероприятие впервые пройдет в краевой столице. Участие в нем примут представители творческих коллективов, студенческих советов и лидеры волонтерского движения. Также приглашены китайские студенты, которые учатся в Хабаровске, и молодежная делегация из Японии.
Активисты соберутся в кафе Helicopter. Они смогут задать вопросы
Отмечается, что встреча приурочена к Международному дню молодежи, который отмечается ежегодно 12 августа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на