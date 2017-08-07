КНДР осудила новые санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом

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Северная Корея осудила и отвергла последние санкции ООН, введенные против Пхеньяна, заявив, что оставляет за собой право принять в ответ «справедливые действия». Об этом сообщает ЦТАК.

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В КНДР заявили, что «санкционная резолюция» ООН — «плод злодеяний США». «[Это] разгульное нарушение суверенитета [КНДР] и серьезное испытание для нашей республики», — отметили северокорейские власти.

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В КНДР также заявили, что обладают «сильнейшим ядерным вооружением» с начала разработки программы. «Это меры, избранные для защиты суверенитета и права на выживания от силы США», — подчеркивается в сообщении.

Пхеньян утверждает, что США «вместо сосуществования» избрали политику наращивания стратегического вооружения в регионе, что «может привести к новому военному конфликту».

«Мы не будем обсуждать какие-либо меры по денуклеаризации до тех пор, пока антисеверокорейская администрация в США представляет для нас ядерную угрозу», — пришли к заключению в корейском правительстве.

В субботу, 5 августа, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию о новых санкциях против Северной Кореи. Резолюция была разработана дипломатами США в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян провел в июле.

Основная цель санкций — экономическое давление на КНДР.

Входящим в ООН странам запрещается импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, а также нанимать новых северокорейских работников и создавать новые совместные предприятия с Пхеньяном. По оценке американских дипломатов, новые санкции на $1 млрд сократят годовую прибыль КНДР от экспорта (до двух миллиардов).

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Постпред США Никки Хэйли на выступлении после голосования объяснила новые санкции «оборонительными мерами». Москва и Пекин, проголосовавшие за санкции, выступили против эскалации конфликта и осудили развертывание ПРО США в Южной Корее.

Пока Пхеньян ощущает прямую угрозу своей безопасности, «будет сложно» продвинуться по пути денуклеаризации Северной Кореи, говорил постпред России Василий Небензя.