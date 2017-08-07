КНДР осудила новые санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
КНДР назвала новую резолюцию Совета Безопасности «плодом злодеяний США». Пхеньян оставил за собой право на «справедливый» ответ, не уточнив, каким он может быть.
КНДР назвала новую резолюцию Совета Безопасности «плодом злодеяний США». Пхеньян оставил за собой право на «справедливый» ответ, не уточнив, каким он может быть.
Северная Корея осудила и отвергла последние санкции ООН, введенные против Пхеньяна, заявив, что оставляет за собой право принять в ответ «справедливые действия». Об этом сообщает ЦТАК.
Нет большей ошибки, чем предположение США, что их земля в безопасности за океаном.
В КНДР заявили, что «санкционная резолюция» ООН — «плод злодеяний США». «[Это] разгульное нарушение суверенитета [КНДР] и серьезное испытание для нашей республики», — отметили северокорейские власти.
В КНДР также заявили, что обладают «сильнейшим ядерным вооружением» с начала разработки программы. «Это меры, избранные для защиты суверенитета и права на выживания от силы США», — подчеркивается в сообщении.
Пхеньян утверждает, что США «вместо сосуществования» избрали политику наращивания стратегического вооружения в регионе, что «может привести к новому военному конфликту».
«Мы не будем обсуждать
В субботу, 5 августа, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию о новых санкциях против Северной Кореи. Резолюция была разработана дипломатами США в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян провел в июле.
Входящим в ООН странам запрещается импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, а также нанимать новых северокорейских работников и создавать новые совместные предприятия с Пхеньяном. По оценке американских дипломатов, новые санкции на $1 млрд сократят годовую прибыль КНДР от экспорта (до двух миллиардов).
Постпред США Никки Хэйли на выступлении после голосования объяснила новые санкции «оборонительными мерами». Москва и Пекин, проголосовавшие за санкции, выступили против эскалации конфликта и осудили развертывание ПРО США в Южной Корее.
Пока Пхеньян ощущает прямую угрозу своей безопасности, «будет сложно» продвинуться по пути денуклеаризации Северной Кореи, говорил постпред России Василий Небензя.
В понедельник, 7 августа, до выхода заявления КНДР, осуждающего санкции, глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Ли Ëн Хо. На встрече Лавров призвал стороны конфликта «проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове» и скорее приступить к дипломатическому урегулированию проблем.