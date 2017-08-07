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11:47 (мск), источник: Publika.md

С августа 2015 года Россия уничтожила почти 17 тысяч тонн санкционного продовольствия

С августа 2015 года Россия уничтожила почти 17 тысяч тонн продовольственных товаров.

Источник: Publika.md

Об этом сообщил Россельхознадзор, уточнив, что все продукты были из стран, включенных Москвой в список санкционных.

В 2014 году Россия ввела эмбарго на продукцию США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады в ответ на аналогичные меры этих государств против Москвы.

В 2016 году санкции ввели и в отношении Украины.

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