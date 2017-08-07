С августа 2015 года Россия уничтожила почти 17 тысяч тонн санкционного продовольствия
С августа 2015 года Россия уничтожила почти 17 тысяч тонн продовольственных товаров.
С августа 2015 года Россия уничтожила почти 17 тысяч тонн продовольственных товаров.
Об этом сообщил Россельхознадзор, уточнив, что все продукты были из стран, включенных Москвой в список санкционных.
В 2014 году Россия ввела эмбарго на продукцию США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады в ответ на аналогичные меры этих государств против Москвы.
В 2016 году санкции ввели и в отношении Украины.