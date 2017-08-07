Представители пяти партий получили отказ в регистрации на довыборы в Думу Нижнего Новгорода

Источник: НИА-Нижний Новгород

Регистрация кандидатов на довыборы завершилась 4 августа 2017 года. Изначально на три вакантных мандата выдвинулись 34 человека, после регистрации кандидатов осталось 15. Конкурс на довыборы в итоге составил пять человек на место — именно столько кандидатов зарегистрировано по каждому из округов.

В выборах примут участие представители парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») и самовыдвиженцы. В регистрации отказано всем представителям следующих изначально выдвинувшихся политических объединений: «Яблоко», «Коммунисты России», «Партия Роста», «Великое Отечество», «Родина.

По округу № 18 зарегистрированы: специалист по продажам корпоративным клиентам ПАО «Мегафон» Центральный ф-л Иван Васькин (самовыдвижение); учащийся Денис Вышегородцев (КПРФ); председатель правления НРОО «Союз морских пехотинцев» Александр Грачев («Справедливая Россия»); гендиректор АО «Торгово-производственное предприятие «Канавинское» Станислав Прокопович («Единая Россия); главный инженер ООО «Инвестиционно-Строительная компания «РА» Павел Савчук (ЛДПР).

По округу № 27: заместитель управляющего АО «НПИ» Шамиль Аляутдинов («Единая Россия»); директор ООО «Бизнес Центр» Михаил Виноградов (самовыдвижение); старший помощник депутата ЗС НО Александра Бочкарева Татьяна Гриневич («Справедливая Россия»); гендиректор ООО «ЭЛКОМ», депутат Совета депутатов г. о. Сокольский Рустам Досаев (КПРФ); помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского Дмитрий Николаев (ЛДПР).

По округу № 31: бывший глава Ковернинского района, экс-руководитель фракции ЛДПР в нижегородской Думе, временно не работающий Сергей Бровкин (ЛДПР); директор ООО «СТН-Девелопмент» Андрей Колобов (самовыдвижение); директор по развитию ООО «ИТ-Центр» Михаил Серегин («Единая Россия»); помощник депутата ЗС НО Роман Чернигин (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Кирилл Ковальчук (самовыдвиженец).

Выборы назначены на 10 сентября 2017 года.