Власти Минусинска не хотят вмешиваться в незаконную стройку жилого дома

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Об этом по итогам визита в Минусинск Newslab.ru рассказал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Евгений Черных.

По документам этот дом проходит как одноэтажная гостиница на 40 мест. Однако сейчас уже построено три этажа и планируется еще столько же. При этом разрешения на строительство многоэтажки у компании-застройщика нет.

«Все это происходит при полном попустительстве городской администрации, — говорит Евгений Черных, — власти предпочитают ничего не делать и закрывать глаза на нарушения на этом доме. Даже на мой депутатский запрос они отвечали почти два месяца».

Связаться с компанией «Финансовый город», которая еще в 2011 году получила разрешение на строительство гостиницы на этом участке, не удалось — единственный указанный телефон предприятия отключен.

Тем временем, по имеющейся информации, строители уже начали предлагать минусинцам покупку квартир в недостроенном доме по долевой схеме. И это несмотря на то, что прокуратура нашла массу нарушений и даже планирует приостановить строительство до получения всех разрешительных документов.