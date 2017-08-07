Аким Усть-Каменогорска лично вымыл памятник батыру

«Мы бы хотели обратиться к жителям нашего города и других районов, которые отдыхают в наших живописных местах ВКО: убирайте за собой мусор. Неужели приятно смотреть на берег, заваленный отходами? Инициаторами субботника стали сами работники нашего предприятия. После субботника на уже чистом пляже мы отдохнем, а другим приезжающим сюда людям будет приятно видеть чистый берег», — сказал директор хлебозавода Нуржан Жанабаев.

Сотрудники предприятия и градоначальник совместными усилиями собрали 200 мешков мусора на берегу одного из водоемов. Куат Тумабаев лично помыл памятник Кабанбай-батыру, установленный на въезде в Усть-Каменогорск из брандспойта, личным примером показав, что каждый может принять участие в благоустройстве и очистке, несмотря на ранг.