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12:00 (мск), источник: Nur.kz

Аким Усть-Каменогорска лично вымыл памятник батыру

Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев принял участие в уборке территории на окраине областного центра Восточного Казахстана вместе с работниками одного из хлебозаводов города.

«Мы бы хотели обратиться к жителям нашего города и других районов, которые отдыхают в наших живописных местах ВКО: убирайте за собой мусор. Неужели приятно смотреть на берег, заваленный отходами? Инициаторами субботника стали сами работники нашего предприятия. После субботника на уже чистом пляже мы отдохнем, а другим приезжающим сюда людям будет приятно видеть чистый берег», — сказал директор хлебозавода Нуржан Жанабаев.

Сотрудники предприятия и градоначальник совместными усилиями собрали 200 мешков мусора на берегу одного из водоемов. Куат Тумабаев лично помыл памятник Кабанбай-батыру, установленный на въезде в Усть-Каменогорск из брандспойта, личным примером показав, что каждый может принять участие в благоустройстве и очистке, несмотря на ранг.

«Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев провел такой же субботник у памятника Кабанбай Батыру у поселка Шыгыс. Власти города помогли инициативным гражданам, оснастив их необходимой техникой для вывоза мусора, за что те выразили акимату искреннюю благодарность», — прокомментировали в пресс-службе акима города.

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