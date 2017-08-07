Куйвашев совершит рабочую поездку в Белоярский, главу которого в июне отправляли в отставку
Во вторник, 8 августа, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Белоярский городской округ.
Во вторник, 8 августа, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Белоярский городской округ.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в ходе нее Куйвашев проведет встречу с руководством территории, а также посетит АО АПК «Белореченский», где реализуется приоритетный областной проект в сфере АПК —
Напомним, в начале июня этого года в нескольких СМИ появились данные о том, что глава Белоярского городского округа Павел Юдин уходит в отставку. То, что такие сведения существуют, подтвердили несколько депутатов местной думы — в качестве возможной причины называлась ситуация с бывшим замглавы Белоярки Сергеем Прохоренко, которого суд отправил в колонию на девять лет.
Добавим, на днях на официальном сайте Белоярского городского округа появилось объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы округа. Прием документов продлится с 7 по 25 августа 2017 года.