Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Звезда «Кухни» Елена Подкаминская стала дважды мамой
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: телеведущий Андрей Малахов уходит в декретный отпуск
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Олеся Судзиловская восхитила Сеть фото без косметики - СМИ
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Отпуск с дымком
12:40 (мск), источник: Publika.md

Нистор Грозаву временно исполняет обязанности генерального мэра Кишинёва

Нистор Грозаву официально принял обязанности мэра Кишинёва и уже подписал несколько распоряжений.

Источник: Publika.md

Объявили об этом после еженедельной планерки в мэрии. Грозаву уточнил, что заручился поддержкой ряда муниципальных советников.

«Я подписал распоряжения, необходимые для нормальной работы мэрии. В том числе — о выплате зарплат сотрудникам. Постараюсь обеспечить непрерывность исполнения муниципального бюджета».

Обязанности мэра передали Нистору Грозаву после отстранения Дорина Киртоакэ. Столичный градоначальник — обвиняемый по делу об извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
КНДР осудила санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Андрей Малахов написал заявление об увольнении
В Приморье восстановили движение поездов по Транссибу
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Актер сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь