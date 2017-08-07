Нистор Грозаву временно исполняет обязанности генерального мэра Кишинёва
Нистор Грозаву официально принял обязанности мэра Кишинёва и уже подписал несколько распоряжений.
Нистор Грозаву официально принял обязанности мэра Кишинёва и уже подписал несколько распоряжений.
Объявили об этом после еженедельной планерки в мэрии. Грозаву уточнил, что заручился поддержкой ряда муниципальных советников.
«Я подписал распоряжения, необходимые для нормальной работы мэрии. В том числе — о выплате зарплат сотрудникам. Постараюсь обеспечить непрерывность исполнения муниципального бюджета».
Обязанности мэра передали Нистору Грозаву после отстранения Дорина Киртоакэ. Столичный градоначальник — обвиняемый по делу об извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции.