В Петербурге уничтожили 1,5 тонны санкционных овощей из Польши
На складе запретный товар превращали в легальный.
На складе запретный товар превращали в легальный.
Полторы тонны овощей и фруктов из Польши, запрещенных к ввозу в России, нашли на одном из городский
В соответствии с Указом Президента от 29.09.2015 запрещенная к ввозу продукция из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна подлежит незамедлительному изъятию из оборота и уничтожению.
Так и поступили с 1,5 тоннами польской сельскохозяйственной продукции — все до последнего грамма уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.
На этом правоохранители не остановятся и будут уничтожать все санкционные товары — до отмены запрета на их ввоз.