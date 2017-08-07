В Петербурге уничтожили 1,5 тонны санкционных овощей из Польши

Полторы тонны овощей и фруктов из Польши, запрещенных к ввозу в России, нашли на одном из городский оптово-распределительных центров Петербурга. Причем санкционный товар не только хранили на складе. Там же меняли ему гражданство. В результате нехитрых манипуляций с маркировкой польский сельдерей незамысловатым способом превращался в товар из Израиля.