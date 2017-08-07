Евросоюз решил взимать с Лондона деньги минимум до 2020 года

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Об этом, как сообщает EUobserver, заявил еврокомиссар по бюджету и людским ресурам Гюнтер Эттингер.

По словам чиновника, это связано с обязательствами, ранее взятыми на себя Лондоном. Несмотря на то что Британия должна покинуть ряды ЕС в 2019 году, многие программы, которые она обещала финансировать, будут реализовываться и после этого срока. По приблизительным подсчетам, королевство сможет окончательно рассчитаться по своим обязательствам к 2023 году.

По подсчетам Эттингера, в результате Brexit общеевропейский бюджет лишится ежегодно около 12 миллиардов евро. Эту недостачу планируется покрыть при помощи сокращения бюджета и увеличения выплат остальных государств-членов ЕС.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших. 28 марта 2017 года премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях займут два года.

Некоторые политики Евросоюза считают, что Лондон должен заплатить ЕС компенсацию за отказ от общего рынка. Называется сумма в 100 миллиардов евро. Но в Великобритании заявляют, что платить не собираются, и если переговоры об условиях выхода зайдут в тупик, то Лондон готов осуществить Brexit без переговоров с Брюсселем.