Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск
Москве предрекают массовые суды из-за реновации
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
49-летняя Смехова поделилась откровенным снимком - СМИ
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Собираюсь брать — глава ДНР о захвате Киева
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз решил взимать с Лондона деньги минимум до 2020 года

Лондону придется выплачивать деньги Брюсселю минимум до 2020 года. По словам еврокомиссара Гюнтера Эттингера, это связано с обязательствами, ранее взятыми на себя Лондоном. Несмотря на то, что Британия должна покинуть ряды ЕС в 2019 году, многие программы с ее участием завершатся лишь в 2023 году.

Источник: Reuters

Об этом, как сообщает EUobserver, заявил еврокомиссар по бюджету и людским ресурам Гюнтер Эттингер.

Читайте также
Великобритания заявила о готовности «заплатить за Brexit» 40 млрд евро

По словам чиновника, это связано с обязательствами, ранее взятыми на себя Лондоном. Несмотря на то что Британия должна покинуть ряды ЕС в 2019 году, многие программы, которые она обещала финансировать, будут реализовываться и после этого срока. По приблизительным подсчетам, королевство сможет окончательно рассчитаться по своим обязательствам к 2023 году.

По подсчетам Эттингера, в результате Brexit общеевропейский бюджет лишится ежегодно около 12 миллиардов евро. Эту недостачу планируется покрыть при помощи сокращения бюджета и увеличения выплат остальных государств-членов ЕС.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших. 28 марта 2017 года премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях займут два года.

Некоторые политики Евросоюза считают, что Лондон должен заплатить ЕС компенсацию за отказ от общего рынка. Называется сумма в 100 миллиардов евро. Но в Великобритании заявляют, что платить не собираются, и если переговоры об условиях выхода зайдут в тупик, то Лондон готов осуществить Brexit без переговоров с Брюсселем.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
Комментарии
4
Борис Борисыч
Люблю смотреть,как немцы ,нагибают, англичан...Или наоборот,мне без разницы...Только не переставайте это делать...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дмитрий Николаевич Федунов
Англичанка платит только когда ей будет выгодно (пример - так называемый "ленд-лиз").
Брюсселю ничего не светит ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Великобритания будет платить, фактически, за свою деятельность, направленную на развал ЕС. Однако, как известно, за любые недальновидные действия нужно так или расплачиваться, даже если они выражают волю большинства населения страны.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лондон vs Брюссель: как вести совместный бизнес?
Во время загрузки произошла ошибка.
21 июня© Ньюстюб
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь