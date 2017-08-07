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13:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Акбулатов поручил усилить работу по благоустройству дворов Красноярска

Всего во всех районах Красноярска будут отремонтированы 215 дворов.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел селекторное совещание, темой которого стала программа «Городская среда». В рамках данного проекта будет отремонтировано 215 дворов Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На совещании мэр подчеркнул, что тема благоустройства активно обсуждалась во время заседания Совета по развитию местного самоуправления РФ в Кирове. Участие в обсуждении принял и президент страны Владимир Путин.

Эдхам Акбулатов поручил усилить работу по ремонту дворовых территорий, а также предоставить информацию о взаимодействии жильцов и представителей администрации по созданию комфортной среды во дворах.

«В настоящее время работы ведутся в 204 дворах. На средства, образовавшиеся в результате экономии, дополнительно будет благоустроено еще 11 дворовых территорий. Сейчас необходимо провести торги. В связи с этим, перед руководителями районных администраций поставлена задача тщательно подготовить все необходимые документы, еще раз согласовать с жителями объемы работ, которые необходимо будет провести», — подчеркнул Акбулатов.

Мэр добавил, что опыт взаимодействия с красноярцами, который будет наработан в результате реализации программы «Городская среда», должен тиражироваться в другие сферы деятельности муниципалитета.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска.

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