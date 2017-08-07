Акбулатов поручил усилить работу по благоустройству дворов Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел селекторное совещание, темой которого стала программа «Городская среда». В рамках данного проекта будет отремонтировано 215 дворов Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На совещании мэр подчеркнул, что тема благоустройства активно обсуждалась во время заседания Совета по развитию местного самоуправления РФ в Кирове. Участие в обсуждении принял и президент страны Владимир Путин.

Эдхам Акбулатов поручил усилить работу по ремонту дворовых территорий, а также предоставить информацию о взаимодействии жильцов и представителей администрации по созданию комфортной среды во дворах.

«В настоящее время работы ведутся в 204 дворах. На средства, образовавшиеся в результате экономии, дополнительно будет благоустроено еще 11 дворовых территорий. Сейчас необходимо провести торги. В связи с этим, перед руководителями районных администраций поставлена задача тщательно подготовить все необходимые документы, еще раз согласовать с жителями объемы работ, которые необходимо будет провести», — подчеркнул Акбулатов.

Мэр добавил, что опыт взаимодействия с красноярцами, который будет наработан в результате реализации программы «Городская среда», должен тиражироваться в другие сферы деятельности муниципалитета.