В МИД пообещали сократить зависимость от доллара как расчетной валюты

Источник: РИА "Новости"

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» перечислил ряд мер, которые Россия намерена принять в ответ на новые санкции США.

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«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», — заявил Рябков, добавив, что это «насущная необходимость» (цитата по «РИА Новости»).

Тем не менее он выразил надежду, что до «конфронтации не дойдет» и Вашингтон и Москва будут работать в сторону нормализации отношений, или постараются найти способ, «как все-таки минимизировать ущерб от произошедшего».

При этом Рябков, говоря о восстановлении отношений с США, заверил, что речь идет «действительно о действии, которое будет иметь долгосрочные последствия». Он напомнил, что для отмены санкций потребуется согласие обеих палат конгресса. «Избавиться от этого будет очень трудно и времени уйдет много, это факт», — подчеркнул он.

При этом внешнюю политику США при администрации Дональда Трампа Рябков описал как «продолжение худшего из наследия Обамы».

«Получается, что мы имеем преемственность во внешней политике для нас, России, скорее негативную», — добавил он.

В заключение Рябков констатировал, что отношения России и США «не прошли испытания на прочность», а большинство в конгрессе «навязало свою волю администрации».