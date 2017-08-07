Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: телеведущий Андрей Малахов уходит в декретный отпуск
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
13:48 (мск), источник: РБК

В МИД пообещали сократить зависимость от доллара как расчетной валюты

В ответ на новые санкции США Россия постарается сократить зависимость от американских платежных систем и от доллара как расчетной валюты. В начале августа Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях.

Источник: РИА "Новости"

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» перечислил ряд мер, которые Россия намерена принять в ответ на новые санкции США.

Читайте также
Тиллерсон: США ответят на сокращение числа сотрудников американских дипмиссий в России

«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», — заявил Рябков, добавив, что это «насущная необходимость» (цитата по «РИА Новости»).

Тем не менее он выразил надежду, что до «конфронтации не дойдет» и Вашингтон и Москва будут работать в сторону нормализации отношений, или постараются найти способ, «как все-таки минимизировать ущерб от произошедшего».

При этом Рябков, говоря о восстановлении отношений с США, заверил, что речь идет «действительно о действии, которое будет иметь долгосрочные последствия». Он напомнил, что для отмены санкций потребуется согласие обеих палат конгресса. «Избавиться от этого будет очень трудно и времени уйдет много, это факт», — подчеркнул он.

При этом внешнюю политику США при администрации Дональда Трампа Рябков описал как «продолжение худшего из наследия Обамы».

«Получается, что мы имеем преемственность во внешней политике для нас, России, скорее негативную», — добавил он.

В заключение Рябков констатировал, что отношения России и США «не прошли испытания на прочность», а большинство в конгрессе «навязало свою волю администрации».

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, КНДР и Сирии. Документ до этого был одобрен обеими палатами конгресса США.

Комментарии
15
А Б
Прежде чем пытаться искать ошибки со стороны партнёра, нужно честно и откровенно ответить самому себе - а не являются ли собственные действия причиной происходящих событий и введения очередных санкций.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Циркун
Ну наконец то начинает доходить и до российского руководства, что оборзевшие от вековой безнаказанности янки,понимают только один язык,тот на котором с ними разговаривала великая страна СССР! В основе такого языка международного общения лежит уважение к собственной стране и принцип взаимности,который соблюдается четко и жестко.Давно уже нужно было поставить их на место. Но воистину,пока гром не грянет,мужик не перекреститься!)).
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юра+Ира=Л.. !
..похоже,что америкосы доигрались и ВВП разозлился не на шутку!Давно пора..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лавров разъяснил Тиллерсону, почему Россия ответила на санкции
Во время загрузки произошла ошибка.
6 августа© Ньюстюб
 Как отдыхает Владимир Путин (фото)
Стала известна причина массовой драки в воинской части на Урале
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
ЕС будет взимать с Великобритании деньги минимум до 2020 года
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь