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13:46 (мск), источник: ТАСС

Суд отклонил иск о защите чести предпринимателя Михайлова к Навальному

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы отклонил иск с требованием признать недостоверным и порочащим утверждение оппозиционера Алексея Навального о том, что предприниматель Сергей Михайлов является криминальным авторитетом, лидером Солнцевской группировки по прозвищу Михась, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Reuters

«В удовлетворении иска Сергея Михайлова отказать», — огласила решение судья.

Предприниматель просил суд опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом, а также удалить их с интернет-ресурса, взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей и оплатить все судебные издержки.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Навальному. 31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о его якобы судимости за изнасилование.

Решение суда

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Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы. Заседание прошло в отсутствии Навального и Михайлова. Представитель Михайлова в суде заявила о презумпции невиновности, действующей в отношении его доверителя. «Утверждение о том, что человек является главой организованной преступной группы, безусловно, является порочащим. В своей позиции мы опираемся на презумпцию невиновности, так как в России Михайлов по таким статьям не обвинялся, в Швейцарии он предстал перед судом присяжных по таким обвинениям, но был полностью оправдан», — сказала юрист Михайлова.

В то же время, истец признает, что с детства имеет прозвище Михась, но лидером преступной группировки не является. «Михась — это детское прозвище Михайлова, которое сохранилось за ним и перешло в его взрослую жизнь», — сообщила суду юрист истца.

В свою очередь представитель ФБК Вячеслав Гимади назвал факт причастности Михайлова к криминальному миру не нуждающимся в доказывании. «Сергей Михайлов является лидером Солнцевской преступной группировки — это общеизвестный факт, который содержится в международных энциклопедиях и многократно публикуется в прессе», — заявил Гимади.

После оглашения судебного акта представитель Михайлова заявила о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.

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 Суд отклонил иск о защите чести предпринимателя Михайлова к Навальному
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