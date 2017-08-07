По одномандатным округам на выборы в ЗСК зарегистрированы 164 кандидата
По данным на 7 августа своих кандидатов зарегистрировали пять партий.
По данным на 7 августа своих кандидатов зарегистрировали пять партий.
Продуктивнее по одномандатным округам оказались коммунисты — КПРФ зарегистрировала 35 кандидатов, партия «Коммунисты России» — 34.
«ЛДПР —
«Единая Россия» и «Справедливая Россия» заявили по 31 кандидату по одномандатным округам.
Напомним, выборы в Законодательное собрание Краснодарского края состоятся 10 сентября.
Накануне выборов в регионе открыли горячую линию. Пожаловаться на избирательные кампании или обратиться с любыми другими проблемами жители региона смогут до дня голосования по телефонам: