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16:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

По одномандатным округам на выборы в ЗСК зарегистрированы 164 кандидата

По данным на 7 августа своих кандидатов зарегистрировали пять партий.

Продуктивнее по одномандатным округам оказались коммунисты — КПРФ зарегистрировала 35 кандидатов, партия «Коммунисты России» — 34.

«ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» заявила на выборы 33 кандидата.

«Единая Россия» и «Справедливая Россия» заявили по 31 кандидату по одномандатным округам.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Краснодарского края состоятся 10 сентября.

Накануне выборов в регионе открыли горячую линию. Пожаловаться на избирательные кампании или обратиться с любыми другими проблемами жители региона смогут до дня голосования по телефонам: 8 (861) 259−01−55, 8 (909) 451−45−02.

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