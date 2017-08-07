В отношении главы Среднеуральска организовали служебную проверку

В отношении главы городского округа Среднеуральск Владислава Козлова организовали служебную проверку. Также мэром заинтересовались областные прокуроры.

Жалобы на Козлова в соответствующие ведомства направил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. По словам народного избранника, к нему обратились местные жители. Они заявили, что во время конкурса на пост градоначальника и в ходе декларационной кампании за 2016 год политик утаил часть своего имущества.

«Жалоба не анонимная. Она действительно есть, есть конкретные жители, которые обратились ко мне. Но до завершения проверки я бы не хотел раскрывать никаких подробностей», — прокомментировал «Уралинформбюро» А. Альшевских.