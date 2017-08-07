Андрей Бочаров возмущен свободным движением большегрузов по Волгоградской области
Глава региона Андрей Бочаров созвал экстренное совещание по вопросам незаконного проезда по Волгограду и области большегрузного транспорта.
Глава региона Андрей Бочаров созвал экстренное совещание по вопросам незаконного проезда по Волгограду и области большегрузного транспорта.
Несмотря на то, что в жаркую погоду, когда столбик термометра поднимается выше 32 градусов, проезд по трассам для большегрузов закрыт, на дорогах области наблюдается значительное увеличение движения, в особенности большегрузных машин, продиктованное сезонностью.
Напомним, что постановление о введении временных ограничений движения крупногабаритного транспорта было принято весной 2017 года. Однако жители региона ежедневно наблюдают сотни перегруженных фур на дорогах области.
Горожане негодуют в социальных сетях, ведь помимо того, что в результате продавливания машинами образуются колеи, разрушающие покрытие основания отремонтированного дорожного полотна, большегрузы непростительно загрязняют атмосферу.
Примечательно, что до оповещения «оперативкой»
Ведь по заявлениям самого губернатора, он «всю неделю ездил по дорогам региона, но ни на одной трассе не видел ограничений; контроль недостаточен и осуществляется ненадлежащим образом».
«Прошу принять исчерпывающие меры по исполнению требований постановления администрации Волгоградской области о временном ограничении движения большегрузов в летний период. Это к исполнению, а не к рассуждению всем ответственным за это службам» — заявил глава региона.
«За неисполнение задач службами и ведомствами, должностных лиц будут привлекать к ответственности» — заключил Андрей Бочаров.
По результатам общения были озвучены срочные меры к исправлению ситуации. Профильным ведомствам поручено проинвентаризировать информационные знаки, запрещающие въезд, и в случае их недостатка, изготовить и установить новые. Площадки для большегрузов должны быть обустроены санитарными зонами и оснащены питьевой водой.