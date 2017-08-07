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15:06 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Андрей Бочаров возмущен свободным движением большегрузов по Волгоградской области

Глава региона Андрей Бочаров созвал экстренное совещание по вопросам незаконного проезда по Волгограду и области большегрузного транспорта.

Несмотря на то, что в жаркую погоду, когда столбик термометра поднимается выше 32 градусов, проезд по трассам для большегрузов закрыт, на дорогах области наблюдается значительное увеличение движения, в особенности большегрузных машин, продиктованное сезонностью.

Напомним, что постановление о введении временных ограничений движения крупногабаритного транспорта было принято весной 2017 года. Однако жители региона ежедневно наблюдают сотни перегруженных фур на дорогах области.

Горожане негодуют в социальных сетях, ведь помимо того, что в результате продавливания машинами образуются колеи, разрушающие покрытие основания отремонтированного дорожного полотна, большегрузы непростительно загрязняют атмосферу.

Примечательно, что до оповещения «оперативкой» пресс-службой региона местных СМИ несколькими часами ранее проблему озвучил и показал во всех красках общественник Алексей Ульянов. Но, возможно, что моментальная реакция власти — это всего лишь совпадение.

Ведь по заявлениям самого губернатора, он «всю неделю ездил по дорогам региона, но ни на одной трассе не видел ограничений; контроль недостаточен и осуществляется ненадлежащим образом».

«Прошу принять исчерпывающие меры по исполнению требований постановления администрации Волгоградской области о временном ограничении движения большегрузов в летний период. Это к исполнению, а не к рассуждению всем ответственным за это службам» — заявил глава региона.

«За неисполнение задач службами и ведомствами, должностных лиц будут привлекать к ответственности» — заключил Андрей Бочаров.

По результатам общения были озвучены срочные меры к исправлению ситуации. Профильным ведомствам поручено проинвентаризировать информационные знаки, запрещающие въезд, и в случае их недостатка, изготовить и установить новые. Площадки для большегрузов должны быть обустроены санитарными зонами и оснащены питьевой водой.

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