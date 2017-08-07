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15:09 (мск), источник: Actualitati.md

Додон отреагировал на планы США построить новые объекты на военной базе в Молдове

Президент Республики Молдова Игорь Додон назвал провокацией планы США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака.

Источник: Actualitati.md

«Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться», — сообщил Игорь Додон.

Он также добавил, что после того, как разберётся в вопросе, намерен блокировать данные намерения США.

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