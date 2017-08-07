Власти Москвы выделили 1700 помещений для встреч кандидатов с избирателями

«Мы обратились к [мэру Москвы Собянину] Сергею Семеновичу, он поддержал эту идею, и дано было поручение всем отраслевым департаментам (соцзащиты, образования, культуры, спорта, медицины) выделить 1700 помещений. Такого никогда не было», — сказал он.

По словам Горбунова, в том числе управы и муниципалитеты предоставили свои помещения, актовые залы.

В субботу последний день был жеребьевки, 1700 помещений разыграны. Более 100 тысяч встреч в этих помещениях до дня тишины кандидаты могут провести. Каждый кандидат от пяти до восьми раз может встретиться [с избирателями]. Председатель Мосгоризбиркома

Он уточнил, что до сентября в школе может проходить по три-четыре встречи, с началом учебного года — максимум две встречи в вечернее время. Эта мера, по мнению Горбунова, позволит положить конец разговорам о применении административного ресурса. «Созданы все условия. <…> Наконец-то мы прекратим все разговоры об административном ресурсе», — подчеркнул он.