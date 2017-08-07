Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Наташа Королева забрала сына из Америки
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:49 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы выделили 1700 помещений для встреч кандидатов с избирателями

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московские городские и муниципальные власти выделили по инициативе Московской избирательной комиссии 1700 помещений для проведения встреч кандидатов на муниципальных выборах с избирателями. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Мы обратились к [мэру Москвы Собянину] Сергею Семеновичу, он поддержал эту идею, и дано было поручение всем отраслевым департаментам (соцзащиты, образования, культуры, спорта, медицины) выделить 1700 помещений. Такого никогда не было», — сказал он.

По словам Горбунова, в том числе управы и муниципалитеты предоставили свои помещения, актовые залы.

В субботу последний день был жеребьевки, 1700 помещений разыграны. Более 100 тысяч встреч в этих помещениях до дня тишины кандидаты могут провести. Каждый кандидат от пяти до восьми раз может встретиться [с избирателями].
Председатель Мосгоризбиркома

Он уточнил, что до сентября в школе может проходить по три-четыре встречи, с началом учебного года — максимум две встречи в вечернее время. Эта мера, по мнению Горбунова, позволит положить конец разговорам о применении административного ресурса. «Созданы все условия. <…> Наконец-то мы прекратим все разговоры об административном ресурсе», — подчеркнул он.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради премий
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь