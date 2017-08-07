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15:52 (мск), источник: РИА Новости

Власти Грузии обратились к Польше с запросом о нахождении Саакашвили

ВАРШАВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Грузии обратились к Польше с запросом, находится ли на территории страны бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщил в понедельник пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапиньский.

Источник: AP 2017

«В понедельник в прокуратуру поступил запрос министерства юстиции Грузии, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши», — цитирует Лапиньского агентство PAP.

Он отметил, что прокуратура выяснит этот вопрос при помощи Пограничной охраны и полиции.

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Ранее депутат правящей партии Польши «Право и справедливость» Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о решении украинского президента Петра Порошенко лишить его гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

Комментарии
1
Иван Орлов
Неуловимый Джо.. )) Почему неуловимый, да потому что никому не нужен..))
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