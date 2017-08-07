Власти Грузии обратились к Польше с запросом о нахождении Саакашвили

Источник: AP 2017

«В понедельник в прокуратуру поступил запрос министерства юстиции Грузии, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши», — цитирует Лапиньского агентство PAP.

Он отметил, что прокуратура выяснит этот вопрос при помощи Пограничной охраны и полиции.

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Ранее депутат правящей партии Польши «Право и справедливость» Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о решении украинского президента Петра Порошенко лишить его гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.