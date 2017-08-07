Власти Грузии обратились к Польше с запросом о нахождении Саакашвили
ВАРШАВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Грузии обратились к Польше с запросом, находится ли на территории страны бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщил в понедельник
ВАРШАВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Грузии обратились к Польше с запросом, находится ли на территории страны бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщил в понедельник
«В понедельник в прокуратуру поступил запрос министерства юстиции Грузии, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши», — цитирует Лапиньского агентство PAP.
Он отметил, что прокуратура выяснит этот вопрос при помощи Пограничной охраны и полиции.
Ранее депутат правящей партии Польши «Право и справедливость» Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о решении украинского президента Петра Порошенко лишить его гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.
Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента, Саакашвили лишили гражданства
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.