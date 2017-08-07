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15:44 (мск), источник: СуперОмск

Назаров вызывал омских депутатов из отпуска из-за чумы

Во вторник, 8 августа, назначено внеплановое заседание омского Заксобрания, поводом для чего стала бушующая в регионе чума свиней. Отметим, депутаты Заксобрания ушли в отпуск 6 июля, следующее заседание было запланировано только на 28 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Но сейчас по инициативе губернатора Виктора Назарова областной парламент внесет изменения в бюджет Омской области, увеличив резервный фонд для выплат компенсаций сельчанам, потерявших поголовья свиней из-за чумы, сообщает пресс-служба омского минсельхоза.

Так, по указу губернатора уже было выделено более 1,7 млн рублей на компенсацию 87 жителям деревни Верблюжье Саргатского района, которая стала первым очагом свиной чумы и где карантин уже был снят. Всего полагается выплачивать 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой свинины — сельчанам предлагают добровольно сдать свиней, находящихся в карантинных зонах, и грозят штрафами за сокрытие животных. Сейчас чумой охвачено уже 10 районов области.

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