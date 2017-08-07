Назаров вызывал омских депутатов из отпуска из-за чумы

Так, по указу губернатора уже было выделено более 1,7 млн рублей на компенсацию 87 жителям деревни Верблюжье Саргатского района, которая стала первым очагом свиной чумы и где карантин уже был снят. Всего полагается выплачивать 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой свинины — сельчанам предлагают добровольно сдать свиней, находящихся в карантинных зонах, и грозят штрафами за сокрытие животных. Сейчас чумой охвачено уже 10 районов области.