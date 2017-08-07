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16:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил региональным музеям развиваться в сети Интернет

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил региональным музеям активнее развиваться в сети Интернет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 7 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев в рамках рабочего визита в Шахунью принял участие в открытии нового здания Народного фольклорно-этнографического музея. В этот же день глава региона посетил Ветлужский и Уренский районы.

«Муниципалитеты должны активнее развивать свои музеи через Интернет для привлечения туристов. Не каждый муниципальный музей, в отличие от государственного, имеет собственный сайт, на котором можно посмотреть галерею, отправиться на экскурсию и даже, например, заказать свой портрет одному из художников. Я дал поручение, чтобы муниципалитеты активнее развивали музеи в сети Интернет, ведь только 57 муниципальных музеев имеют сайты», — отметил глава региона.

«Я сегодня специально уделил внимание развитию музеев в таких отдаленных городах как Ветлуга, Шахунья. Мне понравились учреждения — они действительно отображают местную специфику, приоритеты развития этих территорий. Например, можно восхититься мастерством исполнения диорам в Ветлужском музее, которые позволяют побывать сразу в четырех временах года. В музее в Шахунье мы видим коллекцию нумизматики, оружия, составлена фольклорная карта района. Сейчас нужно привлекать внимание именно такими находками», — рассказал Валерий Шанцев.

По данным регионального министерства культуры, в 2016 году нижегородские музеи приняли порядка 1,8 млн человек, что на 11% больше, чем в 2015 году. «В Нижегородской области сейчас работает порядка 400 музеев — 64 государственных и муниципальных, более 300 — в образовательных учреждениях, 30 ведомственных и семь частных. Я бы посоветовал посетить как крупные музеи, например, Нижегородской государственный художественный музей, так и небольшие учреждения, например, “Музей природы” в деревне Чернуха Арзамасского района, музей под землей в Пешелани или же музей Патриаршества. В регионе проходит столько событий и работает столько выставок, что можно каждый день попадать на какое-то мероприятие и каждый раз будет интересно», — отметил министр культуры Нижегородской области Сергей Горин.

СПРАВКА

По данным министерства культуры Нижегородской области, общий фонд Народного фольклорно-этнографического музея в Шахунье составляет 10 тысяч экспонатов в 10 коллекциях. В настоящее время в новом здании музея расположены два современно оборудованных выставочных зала и два фондохранилища.

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