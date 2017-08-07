Президент Молдовы отреагировал на планы США на базе в Больбоака

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерение США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака не было согласовано с ним и является провокацией.

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Ранее RT сообщил, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака.

По данным издания, ссылавшегося на требования тендера, будущему подрядчику необходимо провести «проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака». В их число войдут офис, отель, жилой дом, сервисная станция, школа, торговый центр и другие жилые постройки. Сумма контракта достигает 250 тысяч долларов.

«Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдовы. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться», — заявил Додон.

На вопрос о том, будет ли он блокировать намерения США построить на базе в Больбоака восемь военных объектов, Додон ответил «обязательно, сначала нужно разобраться, о чем идет речь».