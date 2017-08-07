Имущество Михаила Юревича осталось арестованным
Адвокаты
Адвокаты
Челябинский областной суд наложил арест на банковские счета бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича — запрещено совершать расходные операции при остатке менее 500 миллионов рублей или эквивалентной сумме в иностранных валютах по курсе ЦБ, передаёт
Ранее предел по остатку финансовых средств Центральный районный суд Челябинска определил в размере 3,9 миллиарда рублей. Также арестовано имущество Юревича — четыре квартиры, парковочное место,
Адвокаты
Напомним, Михаила Юревича обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Ещё до решения Центрального районного суда Челябинска об аресте имущества бывшего губернатора такое же решение принял и Ленинский районный суд Екатеринбурга.