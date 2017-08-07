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16:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Имущество Михаила Юревича осталось арестованным

Адвокаты экс-губернатора настаивали на отмене решения об аресте имущества, но потерпели неудачу.

Источник: Аргументы и факты

Челябинский областной суд наложил арест на банковские счета бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича — запрещено совершать расходные операции при остатке менее 500 миллионов рублей или эквивалентной сумме в иностранных валютах по курсе ЦБ, передаёт пресс-служба областного суда.

Ранее предел по остатку финансовых средств Центральный районный суд Челябинска определил в размере 3,9 миллиарда рублей. Также арестовано имущество Юревича — четыре квартиры, парковочное место, машино-место, гараж (всё это имущество находится в Москве) и земельный участок в Челябинске.

Адвокаты экс-губернатора обжаловали решение Центрального районного суда, пытаясь добиться отмены постановления, но в итоге областной суд, как видим, не внял их доводам.

Напомним, Михаила Юревича обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Ещё до решения Центрального районного суда Челябинска об аресте имущества бывшего губернатора такое же решение принял и Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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