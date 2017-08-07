Имущество Михаила Юревича осталось арестованным

Источник: Аргументы и факты

Челябинский областной суд наложил арест на банковские счета бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича — запрещено совершать расходные операции при остатке менее 500 миллионов рублей или эквивалентной сумме в иностранных валютах по курсе ЦБ, передаёт пресс-служба областного суда.

Ранее предел по остатку финансовых средств Центральный районный суд Челябинска определил в размере 3,9 миллиарда рублей. Также арестовано имущество Юревича — четыре квартиры, парковочное место, машино-место, гараж (всё это имущество находится в Москве) и земельный участок в Челябинске.

Адвокаты экс-губернатора обжаловали решение Центрального районного суда, пытаясь добиться отмены постановления, но в итоге областной суд, как видим, не внял их доводам.