Краевой арбитраж завершил процедуру банкротства Константина Окунева

Согласно определению суда, к господину Окуневу будут применены правила об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в процедуре наблюдения и реализации имущества.



По оценке финансового управляющего должника, возможность формирования конкурсной массы исчерпана, так как имущества для пополнения конкурсной массы должника не имеется, поскольку должник в ходе проведения процедуры вел себя добросовестно, представил все необходимые документы для проведения процедуры, раскрыл обстоятельства сделок, представил все имущество, возможное для реализации и удовлетворения требований кредиторов,



Константин Окунев был признан банкротом 21октября 2016 года. Сумма требований кредиторов составила 861,4 млн рублей основного долга и 33,7 млн рублей финансовых санкций.



Ъ-Online.